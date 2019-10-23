В Киеве и Львове из-за тумана не смогли сесть несколько самолетов

Из-за сильного тумана в среду, 23 октября, в аэропорту Киев (Жуляны) отменены три внешних рейса, а еще семь - перенаправлены на запасной аэродром в Борисполе. Во Львове не смогли приземлиться два самолета, еще несколько вылетели из своих аэропортов с задержкой. Об этом сообщают пресс-службы аэропортов.

"Туман вносит свои коррективы в планы путешествующих ... В Международном аэропорту Киев 23 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на запасной аэродром в Борисполе перенаправлены такие рейсы: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 (Wizz Air), Катовице W1277 (Wizz Air), Кельн W7308 (Wizz Air), Рига W6280 ( Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air).

Кроме этого, как сообщается, всем пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, был предоставлен трансфер в аэропорт Борисполь. Рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

Тем временем во Львове не смог совершить посадку рейс авиакомпании Wizz Air из Вильнюса, он сел в румынском аэропорту Клуж. В то же время рейс Ryanair из Модлина ожидал улучшения погодных условий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку во Львове.

"В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

Напомним, накануне в аэропорту Киев отменили часть рейсов из-за тумана.

Аналогичная ситуация была и днем ранее, когда в аэропортах Киева задерживались рейсы из-за тумана.

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Источник: korrespondent.net