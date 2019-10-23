Матиоса уволили с военной службы

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уволил бывшего Главного военного прокурора Анатолия Матиоса с военной службы. Об этом Матиос сообщил в Facebook.

Матиос был уволен с должности генерал-полковника юстиции с формулировкой: "в связи с проведением организационных мероприятий". Он проработал на военной службе 23 года.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

Также Рябошапка заявил, что военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство.

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Источник: korrespondent.net