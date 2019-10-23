Разумков провел ревизию в киевской школе после жалобы учеников

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел проверку в одной из гимназий Киева, ученики которой во время экскурсии в парламенте пожаловались ему на зеленые сосиски в школьной столовой. Об этом сообщают Вікна-новини в среду, 23 октября.

Дети рассказали, что их кормят сосисками с красителями, и спросили, когда в учебном заведении сделают ремонт.

"Где школа? Мы как-то в гости заедем. Я всегда хотел попробовать зеленые сосиски. Это связано и с цветом одной политической силы", - ответил глава Верховной Рады.

Оказалось, что это было детским шуткой, но Разумков все равно наведался в школьную столовую, где купил пиццу. Школьники также попросили Разумкова повлиять на дирекцию учебного заведения, чтобы она распорядилась установить парковку для велосипедов. По словам одного из воспитанников гимназии, они хотят ездить на велосипеде, а не на машинах и троллейбусах.

Напомним, что ранее Разумков снял ролик о работе Рады. Председатель парламента обнародовал ролик о 50 днях "турборежима" работы Верховной Рады. Разумков также сообщил, что у нардепов "идет день за два".

Также сообщалось, что Разумков высказался о нардепах-прогульщиках. Говорит, что перечень причин, по которым народных депутатов могут лишать мандата, должен быть внесен в Конституцию.

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Источник: korrespondent.net