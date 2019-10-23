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23. 10. 2019

Как проходит переаттестация прокуроров: появились фото

Сотрудники органов прокуратуры начали проходить переаттестацию. Об этом в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Виктор Чумак в среду, 23 октября.

Главный военный прокурор также показал, как именно происходит эта процедура, выложив фотографии из помещения ангарного типа, где прокуроры сидят за столами и решают задания.

"Более 200 человек были в первой группе. Не обошлось без приключений. Один человек, даже придя на тестирование, отказался от его прохождения", - написал Чумак.

По словам замгенпрокурора, несколько чиновников уже закончили тесты с положительным результатом: один военный прокурор набрал 90 баллов из 100.

 
 

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Позже стало известно, что к переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергея Горбатюка.

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Источник: korrespondent.net
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