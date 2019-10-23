Шахтеры собираются на протесты в Киев

Шахтеры со всех регионов Украины 29 октября собираются начать акцию протеста в Киеве с требованием погашения долгов по зарплате. Об этом сообщил в среду, 23 октября, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"29 октября шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста... Главное требование протестующих - выделение 1 млрд гривен (около $40 млн) на выплату задолженности по зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд гривен (почти $47 млн)", - написал он.

По словам Волынца, горняки намерены пикетировать Верховную Раду, которая должна окончательно внести изменения в госбюджет 2019 года, выделив средства для погашения долгов шахтерам. Соответствующий документ ранее депутаты приняли в первом чтении.

"Шахтерские коллективы настроены решительно и готовы оставаться в Киеве до тех пор, пока не будет принято решение о выделении средств на погашение задолженности", - подчеркнул глава профсоюза.

Напомним, 11 октября в Северодонецке горняки из трех шахт устроили пикет возле здания Луганской областной военно-гражданской администрации. Акция протеста была связана с задолженностью по зарплате.

Также в Луганской области началась забастовка горняков шахт Новодружеская и Горная ПАО Лисичанскуголь. Они требовали выплатить долги по зарплате.

16 октября Волынец сообщил о начале подготовки всеукраинского протеста шахтеров.

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Источник: korrespondent.net