В Днепропетровской области всю ночь искали двухлетнего мальчика. Усилиями полиции и волонтеров Романа нашли в лесополосе вблизи села. Об этом в среду, 23 октября, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что мальчик упал в овраг, из которого самостоятельно выбраться не смог.

"Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию вечером 22 октября. После более 10 часов поисков на дне оврага ребенка заметил полицейский уголовного розыска. Скорее всего, мальчик упал во впадину и самостоятельно выбраться не смог. Сейчас маленького Романа везут в больницу. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Для поиска ребенка был создан оперативный штаб и развернута масштабная розыскная операция, которой непосредственно на месте руководил начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко.

Для обследования прилегающей территории на место прибыли 50 полицейских областной и районной полиции, в том числе кинологи со служебными собаками, 150 курсантов университета внутренних дел, 100 военнослужащих Нацгвардии, волонтеры и местные жители. Также были привлечены водолазы, проведена аэроразведка территории.

Cмотрите фотогалерею: На Днепропетровщине сотни людей всю ночь искали ребенка

Ранее сообщалось, что на Закарпатье ребенок погиб от удара током в лесу. Ребенок случайно наступил на электропровод, оборванный ураганом.

А на Прикарпатье нашли повешенной 11-летнюю девочку. Накануне мать погибшей избил ее сожитель. Женщину госпитализировали в больницу, а ребенок оставался с бабушкой.

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Источник: korrespondent.net