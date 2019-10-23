В Одессе спустили на воду прибывшие из США катера

Катера типа Island военно-морских сил ВСУ Р190 Славянск и Р191 Старобельск пришвартовались в военному причалу практической гавани. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в среду, 23 октября.

Прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд США два патрульных катера класса Island под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации, после длительной транспортировки.

"Катера Славянск и Старобельск пройдут ряд ходовых испытаний, по завершении которых, катера будет включен в состав Военно-Морских сил ВС Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, катера Island прибыли в Одессу 21 октября. Судно с катерами отправилось из США 4 октября.

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

Также в ВМС сообщили, что достигнута договоренность о поставке из США еще четырех катеров типа Island.

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Источник: korrespondent.net