В Минсоцполитики рассказали, когда увеличат субсидии

В Министерстве социальной политики прояснили ситуация с субсидиями в этом отопительном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, 20 октября Кабинет министров принял Постановление об упрощении условий назначения субсидий, в котором, среди прочего, заложено изменение процента платежа в формуле назначения субсидий: с 15% до 20%.

Пункт об увеличении субсидий вступает в действие с 1 мая 2020 года, а в этом отопительном сезоне размер госпомощи не изменится.

Отмечается, что в бюджете на 2020 год министерство заложило на субсидии 47 628,6 млн грн, и этой суммы будет достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается за этим видом помощи.

Принцип расчета субсидий также остался прежним и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а значит, больший размер субсидии.

Напомним, с начала года общая сумма субсидий выросла почти на четверть, а средний размер субсидии увеличился на 13%.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

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Источник: korrespondent.net