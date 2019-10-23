Бывшего замглавы Минэкономики отправили в СИЗО

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко. Об этом сообщает проект Ґраты.

Бровченко арестовали с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен. Адвокат Бровченко Сергей Стретович сообщил, что будет обжаловать меру пресечения в апелляции.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене. Ему вменяют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК Артем на общую сумму более 16,5 млн долларов.

Накануне сообщалось, что СБУ задержала бывшего замглавы Минэкономики. Чиновники заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов, утверждают в спецслужбе.

Напомним, в августе 2018 года в Киеве на заводе Артем запустили новый участок по изготовлению артиллерийских боеприпасов больших калибров для пушек Гиацинт. На церемонии открытия присутствовал президент Петр Порошенко. Тогда сообщалось, что уникальные станки были поставлены из Турции.

На прошлой неделе стало известно, что СБУ ведет расследование в отношении экс-замминистра экономического развития и торговли. Его подозревают в работе на российские спецслужбы.

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Источник: korrespondent.net