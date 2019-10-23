"Подкуп протестующих": СБУ отказалась открывать дело по заявлению Арахамии

Служба безопасности Украины отказалась открывать уголовное производство по заявлению председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии о плате протестующим против формулы Штайнмайера. Об этом в среду, 23 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ СБУ.

Журналисты обратились в ведомство с просьбой предоставить информацию о реагировании на заявление Арахамии о фактах подкупа участников акции протеста.

"По состоянию на 22 октября по данным Единого реестра досудебных расследований следовательскими органами безопасности уголовные производства по указанным в Вашем письме обстоятельствам не регистрировались и не расследовались", - сказано в ответе.

Напомним, 12 октября Арахамия в интервью СМИ заявил, что "95% вышли на Майдан из идеологических соображений, но это не означает, что нет 5%, которые получают деньги".

Он добавил, что его знакомым участникам Антитеррористической операции якобы предлагали по тысяче гривен за участие в митинге.

Также Арахамия сообщил, что он передал в СБУ заявление об известных ему фактах подкупа.

Ранее в Киеве проходили массовые протесты, участники которых кроме отказа от формулы Штайнмайера, требовали отставки Андрея Богдана, заявившего, что протесты проплаченные.

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Источник: korrespondent.net