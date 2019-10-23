"Слуги народа" готовы пройти полиграф по делу о взятке - Арахамия

В Слуге народа ведут переговоры с госведомствами, чтобы организовать массовую проверку на полиграфе своих нардепов из финансового комитета. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, сообщает Украинская правда в среду, 23 октября.

"Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг - ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа, и они говорят, что они готовы проходить", - сказал он.

Арахамия уточнил, что "речь идет о всех депутатах Слуги народа из комитета (финансового - ред.)".

Он подчеркнул, что фракции нечего скрывать и он лично был инициатором процедуры проверки на полиграфе.

"Я говорю, у нас есть слова одних, слова других. Проверить их мы не имеем возможности. То есть (полиграф - ред.) единственный сейчас выход и инструмент, нормальный с очень высокой вероятностью - 95-98% вероятности", - сказал он .

Арахамия сказал, что пройдет полиграф в среду, однако готов еще раз со всеми другими, если этого будет недостаточно.

"У меня нечего скрывать, я могу хоть каждый день проходить полиграф", - сказал он.

Арахамия рассказал также, что обсуждал ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

"Он (президент - ред.) у меня спрашивал, какие сейчас настроения во фракции по этому вопросу. Я ему сказал, что все практически настаивают на том, чтобы проходить полиграф и давайте из этого сделаем какую-то юридическую процедуру", - рассказал глава фракции.

Арахамия также сказал, что разделяет позицию президента, что в случае неудовлетворительных результатов прохождения полиграфа, того или иного нардепа исключат из фракции.

В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока 32 народных депутата, из которых 20 от фракции Слуга народа.

Ранее сообщалось, что "слуг народа" проверят на детекторе лжи, заявил нардеп от СН Александр Дубинский. Сам Дубинский готов провериться на детекторе и уверен, что его коллеги также с этим справятся.

Позже нардеп Максим Бужанский заявил, что руководство фракции вмешалось в процесс голосования в комитете парламента.

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Источник: korrespondent.net