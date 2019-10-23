Под Киевом похитили младенца: объявлен план Перехват

В пгт Коцюбинское под Киевом похитили младенца 2019 года рождения. По городу введен план-перехват. Полиция разыскивает женщину, которая втерлась в доверие к маме малыша и увезла его на авто. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Женщина познакомилась с мамой из малообеспеченной семьи в группе помощи Viber. Под предлогом оказания материальной помощи решила приехать к семье в гости.

Женщины вышли с ребенком погулять. Мама доверчиво оставила малыша "благотворительнице" и зашла на почту, а когда вернулась, ни ребенка, ни женщины не было на месте.

Все произошло около 11:30 в среду, 23 октября.

Приметы похитительницы: около 25 лет, черные волосы, веснушки, очки для зрения. Женщина приехала на серебристом Daewoo Lanos с госномером 68268KE вместе с мужем.

facebook.com/KyivOperativ

Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку. Адрес места похищения: улица Доковская 5-Б, Коцюбинский район, пгт Коцюбинское.

facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в 2017 году в Киеве из детсада украли двухмесячного ребенка. Позже стало известно, что младенца похитила пара, которая потеряла своего ребенка.

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Источник: korrespondent.net