Столтенберг призывает страны НАТО расширить помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в среду, 23 октября, сообщает ТАСС.

"Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов, - заявил Столтенберг в преддверии встречи министров обороны НАТО 24-25 октября.

Он отметил, что сейчас есть возможность для расширения помощи Украине.

"Мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Североатлантический альянс через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию.

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Источник: korrespondent.net