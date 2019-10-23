В Слуге народа прокомментировали выступление их нардепа на РосТВ

Депутату из фракции Слуга народа Евгению Шевченко не рекомендовали общаться с российским Первым каналом, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в комментарии журналистам, передает Liga.net.

"Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать", - рассказал Корниенко.

Он отметил, что ему тоже дважды звонили с этого канала, но он отказался, поскольку не общается с российским государственным телевидением.

"В понедельник будем решать, что дальше организационно делать", - сказал Корниенко, уточнив, что фракция не может лишить Шевченко мандата.

Отметим, что накануне "слуга народа" Шевченко принял участие в шоу на РосТВ. В частности, нардеп заявил, что "националисты" якобы препятствуют мирному разрешению ситуации на Донбассе.

"Та ситуация, которая сложилась по формуле Штайнмайера, она, скажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу. И я думаю, правоохранительные органы разберутся, откуда растут ноги и кому это выгодно", - заявил он.

Шевченко попытался указать на то, что на Донбассе присутствуют войска РФ, но журналисты стали это отрицать. Нардеп подчеркнул, что применение силы против Украины неприемлемо, поскольку украинская армия "может дать отпор". Он добавил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с РФ "в мирную сторону", однако требует "равноправия и уважения".

Как сообщалось, антикоррупционные ведомства начали проверку возможных коррупционных фактов 11 "слуг народа", информацию о которых сообщили СМИ. Один из нардепов уже выразил готовность пройти полиграф. Кроме того, детектор лжи в прямом эфире намерен пройти глава фракции Слуга народа Давид Арахамия вместе с нардепом Александром Дубинским.

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Источник: korrespondent.net