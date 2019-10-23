"Историческая" встреча. РФ и Турция поделили Сирию

Лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели "исторические" шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали договоренность о совместном контроле зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы, которую Анкара хочет очистить от курдов.

По словам российского президента, сторонам удалось выйти на "судьбоносные" решения по ситуации в Сирии. При этом Эрдогану не смог реализовать свою задачу по установлению контроля в зоне вдоль всей границы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Развитие нового кризиса в Сирии

Турция начала новую военную операцию на северо-востоке Сирии под названием Источник мира 9 октября. Целью Турции было очищении курдских формирований, которые Анкара счиает террористическими, зоны протяженностью вдоль границы почти в 500 километров и глубиной около 30 километров.

Эту территорию Эрдоган планировал захватить, чтобы отселить туда из Турции более двух миллионов сирийских беженцев. В ответ на критику операции со стороны ЕС он грозил направить поток беженцев в Европу.

Сирийские курды, составляющие основу военного альянса Демократические силы Сирии, были главными союзниками США в борьбе против террористической организации "Исламское государство". Но президент Дональд Трамп решил уйти с северо-востока Сирии и прекратить помощь курдам.

В этой связи курды пошли на сделку с сирийским лидером Башаром Асадом и Россией, котороя его поддерживает. Эксперты считают, что этот факт укрепил режим Асада. По каким еще причинам раскритиковали решение Трампа в материале Исторический просчет США.

На прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс и президент Турции после четырехчасовых переговоров договорились о перемирии в Сирии на пять дней. Этот срок как раз истекал 22 октября. Эрдоган грозился по истечении этого срока снова начать военные действия.

В Турции тогда же сказали о готовности объявить о прекращении операции Источник мира, но для этого Анкаре необходим отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения.

22 октября в Сочи Путин и Эрдоган согласовали меморандум, который предусматривает совместное патрулирование на границе Сирии и Турции. Также вернутся сирийские пограничники.

"Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлению Турции предпринять шаги, чтобы надежно гарантировать свою национальную безопасность", - заявил Путин по итогам переговоров.

При этом он отметил, что главное, чтобы действиями турецких вооруженных сил на территории Сирии не воспользовались боевики ИГИЛ, которые находятся в плену у курдов, контролирующих территории на северо-востоке Сирии.

"Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия", - добавил российский президент. Тем самым он напомнил, что правительство Сирии Турцию на свою территорию все же не приглашало.

О чем договорились

Турецкие войска на неопределенное время сохранят контроль над всей территорией, которую они успели захватить с 9 октября (в договоре это называется "сохранение статус-кво").

Всю остальную границу займут сирийские пограничники и российская военная полиция. На эту территорию турецкая армия зайти не сможет, однако получит право участвовать в совместных с Россией патрулях вплоть до десяти километров от границы.

Курдские военные формирования должны в течение недели покинуть границу на всем ее протяжении. Об их дальнейшей судьбе в соглашении ничего не говорится, однако сказано, что стороны собираются "бороться с терроризмом во всех формах".

В документе нет ни слова о судьбе самой курдской автономии: сказано, что все вопросы политического устройства Сирии будут решаться позже на конституционном комитете, который созовут Россия, Турция и Иран.

Про расселение на курдских землях сирийских беженцев из Турции также ничего не сказано: есть лишь общие слова о том, что стороны предпримут усилия, чтобы беженцы вернулись в Сирию "безопасно и добровольно".

Будет создан отдельный механизм для мониторинга и верификации осуществления данного меморандума.

Таким образом Турции не удалось реализовать ранее задекларированную Эрдоганом задачу создать зону безопасности на всей протяженности границы с Сирией.

Однако достигнутые договоренности позволят Эрдогану заявить в Турции о своем успехе и сохранить лицо, говорят эксперты.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что договоренности, которые достигли Путин и Эрдоган, фактически обеспечивают прекращение операции Турции в Сирии.

"Те действия, которые будут предприниматься, те обязательства, которые в рамках этого меморандума обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу", - сказал Лавров.

Однако по словам его коллеги из Турции Мевлюта Чавушоглу, приостановка военной операции на севере Сирии не означает, что она завершилась и турецкие военные покидают регион.

Стоит также упомянуть, что об окончании вывода своих войск из зоны между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном курдские вооруженные отряды заявили буквально за час до пресс-конференции президентов. Однако теперь им необходимо будет сделать то же самое на всем протяжении границы.

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Источник: korrespondent.net