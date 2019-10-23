Стало известно, куда уходят войска США из Сирии

Военные США, переброшенные из Сирии в Ирак, в течение месяца будут передислоцированы в Катар или Кувейт. Об этом заявил в среду, 23 октября, министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари, сообщает телеканал Al-Sumaria.
"Войска США, выведенные из Сирии, покинут Ирак в течение четырех недель", - сказал он.
"Они отправятся в Кувейт или Катар", - уточнил он.
Как сообщалось, сегодня с необъявленным визитом в Багдад прибыл глава Пентагона Марк Эспер. Он планировал обсудить с аш-Шамари, а также с премьер-министром Аделем Абдель Махди процесс вывода американских войск из Сирии.
Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая на данный момент приостановлена.
13 октября глава Эспер заявил, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции.
Позже силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке страны.
Накануне группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость