СБУ перекрыла канал финансирования "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли многомиллионную схему финансирования сепаратистов "ДНР" путем незаконной продажи промышленной продукции из неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 23 октября.

Отмечается, что представители коммерческой структуры зарегистрировали в Киеве компанию. Такую же, "зеркальную", фирму они зарегистрировали в Донецке. На мощностях предприятия, которые находятся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горно-шахтного оборудования.

"Через временно неподконтрольный участок украинско-российской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перемещали в Украину. В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для реализации украинским предприятиям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2018-2019 годов фигуранты дела незаконно реализовали продукции на сумму почти 30 млн гривен.

"Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный в временно оккупированном Донецке, направляли на уплату налогов так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах и на складах предприятия в Киевской и Днепропетровской областях найдено горное оборудование, компьютерная техника, документы и другие доказательства незаконных действий.

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В настоящее время решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по статье о финансировании терроризма (ч.2 ст.258-5 УК Украины).

Ранее СБУ установила, что депутат Донецкого облсовета организовал поставки промышленного оборудования для угольных шахт на подконтрольные сепаратистам территории Донецкой области.

Также в СБУ заявили о блокировании поставки шпионского оборудования в "ЛДНР". Сепаратисты устанавливали программы на мобильные телефоны граждан Украины во время проведения "фильтрационных" мер на контрольно-пропускных пунктах.

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Источник: korrespondent.net