Семь морпортов Украины ограничили работу из-за тумана

В семи морских портах Украины из-за сильного тумана введены ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Ограничения на лоцманскую проводку судов введены в портах Пивденный, Николаев, Ольвия и Скадовск. Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах Одесса, Херсон и Рени.

Кроме того, из-за тумана закрыто движение судов через Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал.

Без ограничений работают морские порты Черноморск, Мариуполь, Бердянск, Измаил, Усть-Дунайск и Белгород-Днестровск.

Напомним, накануне в аэропорту Киев отменили часть рейсов из-за тумана.

Аналогичная ситуация была и днем ранее, когда в аэропортах Киева задерживались рейсы из-за тумана.

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Источник: korrespondent.net