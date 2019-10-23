Правоохранители разоблачили мошенников, которые на оформлении фиктивной инвалидности для участников АТО присвоили 7 млн гривен. Об этом сообщает управление Нацполиции в Тернопольской области в среду, 23 октября.

Двое жителей Тернополя искали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность по состоянию здоровья, при этом оформление бумаг они брали на себя. Участники АТО предоставляли нотариальную доверенность, которая давала возможность злоумышленникам действовать от имени участников боевых действий, а также подозреваемые получили доступ к банковским счетам своих клиентов.

Отмечается, что готовый пакет документов организаторы мошеннической схемы присылали своему сообщнику в Киев, который через медучреждения оформлял справки с фиктивными диагнозами.

По этим ложным документам участники АТО в Тернополе проходили медико-социальную экспертную комиссию и получали третью группу инвалидности, которая дает право на единоразовую денежную помощь в размере более 400 тысяч гривен и ежемесячную пенсию.

"Однако единоразовые выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их электронные кошельки", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранителями задокументировано не менее 15 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи, в результате чего в течение 2018-2019 годов злоумышленники присвоили 7 млн гривен.

По результатам проведенных обысков изъяты деньги, документы, банковские карточки Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве в крупных размерах (ч.3 ст.190 УК Украины).

Злоумышленник требовал деньги у кандидата на должность главы одной из районных администраций в Киевской области.

Cмотрите фотогалерею: Аферисты заработали миллионы на "липовых" инвалидностях участникам АТО

Накануне в Киеве правоохранители задержали мужчину, который прикрываясь "связями" в Офисе президента, требовал 150 тысяч долларов у кандидата на должность главы одной из районных администраций в Киевской области.

Ранее прокуратура объявила подозрение экс-нардепу по завладению 1,1 млрд гривен средств Укрсиббанка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net