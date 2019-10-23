"Слуги народа" хотят пройти полиграф прямо в Раде

Депутат фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк отрицает, что брала деньги за голосование в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, – и организует прохождение полиграфа для себя и своих коллег. Об этом она в среду, 23 октября, сообщила на своей странице в Facebook.

"На завтра пригласила известного и независимого полиграфолога в комитет, где пройду полиграф сама и предоставлю кабинет, оборудование, специалиста всем желающим народным депутатам, фигурантам данного скандала. Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн", – заявила Василевская-Смаглюк.

Кроме этого, Василевская-Смаглюк заверила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, что "готова первой предоставить все необходимые показания в этом уголовном производстве".

Депутат также пояснила, почему воздержалась от голосования за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем.

"Первые два проекта имеют коррупционную составляющую. Фролова – лоббирует оценщиков. Качура – лоббирует Яценко. Третий – Железняка – не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИУ в короткие сроки разработает качественное ПО", - написала Василевская-Смаглюк.

Депутат от Слуга народа Василевская-Смаглюк возглавляет подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в Facebook заявил, что ОП выдвинул подозрение 11 нардепам из "Слуги народа".

"Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании комитета Верховной Рады", - сообщал тогда он.

САП открыла производство относительно получения взятки по 30 тысяч долларов 11 действующими нардепами.

В ситуацию вмешался и президент Зеленский, потребовав от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф.

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Источник: korrespondent.net