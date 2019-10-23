"Слуги народа" кардинально изменят территориальное устройство страны

Фракция Слуга народа намерена внести изменения в Конституцию и законодательство касаемо территориального устройства Украины и местного самоуправления, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, пишет liga.net в среду, 23 октября.

Реформа предполагает введение трех уровней: громада, округ, регион.

Громада - базовая территориальная единица, громады будут покрывать всю территорию Украины. На уровне громад будут выбираться старосты.

Округ - субрегиональный уровень, который будет состоять примерно из четырех нынешних районов, около пяти округов будут составлять область, всего в Украине округов будет около 100. На этом уровне не предполагается органов самоуправления, местные администрации заменят префекты, которых назначает президент по представлению Кабмина. Районные советы и городские администрации будут отменены.

Регион - нынешние области и АР Крым, количество областей меняться не будет. Число депутатов областных советов сократят примерно на треть. Облсовет будет избирать главу и назначать исполнительный комитет, который фактически заменит ОГА. В будущем планируется назначать исполкомы по конкурсу.

Органы самоуправления будут избираться на четыре года.

Недавно Корниенко заявлял, что на местных выборах Слуга народа планирует "завести" в органы местного самоуправления новых людей, которые не были раньше депутатами.

Еще, по его словам, местные выборы, кроме Киева, планируется проводить по мажоритарной системе.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук озвучил планы по децентрализации.

Еще сообщалось, что на заседании с председателями ОГА 17 октября правительство представило инфраструктурную карту, которую должны доработать по регионам до 10 декабря.

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Источник: korrespondent.net