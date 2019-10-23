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23. 10. 2019

Украина получила рекордный доход от туризма

В государственный бюджет Украины за девять месяцев 2019 года поступило почти 127 млн гривен. Об этом сообщает ассоциация Туристический пресс-клуб Украины со ссылкой на данные Государственной налоговой службы в среду, 23 октября.

Отмечается, что это уже на 36 млн гривен больше, чем за весь предыдущий 2018 год – 90 млн 725 тысяч гриве.

При этом столица Украины – Киев – за девять месяцев 2019 года также собрала рекордную сумму туристического сбора – 43 млн 142,2 тысяч гривен, что на 10 млн больше, чем за весь 2018 год.

Ранее журнал Forbes посоветовал туристам ехать в Киев вместо Парижа. Издание отметило в числе плюсов низкий поток туристов, вкусную еду и открытый доступ ко всем достопримечательностям.

Также эксперты газеты The Washington Post назвали главные туристические локации Украины.

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Источник: korrespondent.net
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