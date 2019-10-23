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23. 10. 2019

ГБР открыло дело против экс-нардепа Грановского

Госбюро расследований открыло уголовное дело в отношении бывшего нардепа от БПП  Александра Грановского по подозрению в препятствовании избранию депутатом Верховной Рады Александру Куницкому (Слуга народа). Об этом в среду, 23 октября, пишут Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Соглано материалам, ГБР ведет расследование по факту неправомерных действий со стороны членов ЦИК и депутата Грановского, которые выразились в препятствовании Куницкому в реализации его избирательного права, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса.

Как известно, Грановский и Куницкий баллотировались на одномандатном округе №169 в Харькове.

При этом 11 июля ЦИК снял кандидатуру Куницкого из-за подозрений в наличии у него гражданства другого государства, а также из-за того, что он выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня.

14 июля Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск кандидата от Слуги народа и отменил решение Центризбиркома.

В рамках расследования ГБР допросило Куницкого как свидетеля, и он заявил, что, по его мнению, незаконное решение члены ЦИК приняли под давлением Грановского или за денежное вознаграждение.

Также следствие допросило бывшего секретаря ЦИК Наталью Бернацкую.

В связи с расследование ГБР попросило суд предоставить доступ и разрешить изъятие документов в ЦИК. 17 октября суд ходатайство удовлетворил.

По данным СМИ, Грановский сейчас находится за пределами Украины.

Отметим, с начала сентября Генпрокуратура предъявила бывшим народным депутатам около десяти подозрений.

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Источник: korrespondent.net
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