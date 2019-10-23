Названа причина катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии

Причиной гибели 189 пассажиров и экипажа самолета Boeing 737 MAX, который упал в море вскоре после вылета из Джакарты 29 октября прошлого года, стал сбой системы управления полетом на борту авиалайнера. Соответствующие выводы расследования в среду, 23 октября, сообщает AFP.

"Механические и конструкторские сбои системы управления полетом Boeing 737 MAX были основной причиной катастрофы самолета Lion Air прошлого года", - рассказали индонезийские следователи на брифинге о выводах следствия в среду.

Некоторые родственники погибших выразили гнев, что следователи не планируют обвинить американского производителя самолетов компании Boeing или авиаперевозчика в катастрофе в своем заключительном отчете об аварии, который можно ожидать в ближайшую пятницу.

"Мы не довольны пояснениями следователей, но у нас нет другого выбора, как принять его", - заявил журналистам после встречи со следователями в Джакарте Эпи Сямсул Комар, который потерял сына в авакатастрофе.

Предыдущие расследования несчастных случаев с самолетами модели Boeing 737 MAX касались недостатков Системы увеличение маневренных характеристик этой модели (MCAS) - автоматизированного программного обеспечения самолета, который, как оказалось, пилоты не смогли контролировать.

Национальный комитет по безопасности транспорта Индонезии сообщил родственникам, что их заключительный отчет будет включать данные о проблемах с системой MCAS как о "способствующем аварии факторе".

Как известно, в конце октября прошлого года Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли все 189 находившихся на борту людей. А 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек.

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Источник: korrespondent.net