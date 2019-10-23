Президент Боливии объявил режим ЧП из-за протестов

Президент Боливии Эво Моралес объявил о режиме чрезвычайного положения, который будет действовать в стране в связи с массовыми протестами вокруг подсчета голосов на выборах главы государства. Об этом сообщает газета Deber в среду, 23 октября.

"Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию", – заявил на пресс-конференции Моралес.

Также он отметил, что считает массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, который подготовили правые силы, недовольные его переизбранием, при международной поддержке.

Президентские выборы прошли в Боливии 20 октября. По итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.

После того как стало известно о лидерстве Моралеса, в стране обострились протесты и переросли в жестокие беспорядки. Протестующие подожгли одно из региональных отделений избирательного суда.

Ранее стало известно, что президент Чили Себастьян Пиньера объявил о социальных реформах в ходе своего обращения к нации. Он пошел на такой шаг на фоне массовых беспорядков. Изначально они были вызваны намерениями властей увеличить стоимость проезда на метро, однако позднее появились у протестующих и социальные требования. В ходе беспорядков в Чили погибли не менее 15 человек.

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Источник: korrespondent.net