Турция завершила поставку ударных дронов в Украину

Турецкая компания Baykar Makina завершила поставки ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Украину. Об этом сообщает DefenceTurk.net в среду, 23 октября.

Кроме самих БПЛА в Украину также доставлены боеприпасы, сопутствующее оборудование и тренажеры.

Сейчас в Хмельницкой области продолжаются финальные приемо-сдаточные испытания БПЛА в ходе которых проверяются их боевые возможности.

На начальном этапе украинском военным, прошедшим курсы подготовки в Турции, помощь в эксплуатации данных образцов оказывают турецкие специалисты – представители компании-производителя Baykar Makina.

После этих полетов начнется активная фаза боевого слаживания экипажей и звеньев подразделения к выполнению задач по назначению.

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Как сообщалось, в начале года Украина купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов. ВСУ уже приняли эти беспилотники на вооружение.

Напомним, Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте восемь километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.

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Источник: korrespondent.net