Свидетель коррупции в Раде выступит на ТВ

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия готов 24 октября привести на популярное политическое ток-шоу "Право на владу" свидетеля по делу о взятке нардепам в сумме 30 тысяч долларов. Политик заявил, что этот человек публично расскажет о предложении неправомерной выгоды, передает УП в среду, 23 октября.

"Завтра на 1+1 меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов", - сказал Арахамия.

Как известно, в Слуге народа ведут переговоры с госведомствами, чтобы организовать массовую проверку на полиграфе своих нардепов из финансового комитета, которых и подозревают в коррупции.

Ранее в СМИ поятвилась информация, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет известный нардеп Александр Дубинский.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В САП отметили, что уголовное производство открыто с целью проверки появившейся в СМИ информации относительно возможного коррупционного преступления нардепами.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский. Кроме того, детектор лжи в прямом эфире намерен пройти глава фракции Слуга народа Давид Арахамия вместе с нардепом Александром Дубинским.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net