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23. 10. 2019

Свидетель коррупции в Раде выступит на ТВ

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия готов 24 октября привести на популярное политическое ток-шоу "Право на владу" свидетеля по делу о взятке нардепам в сумме 30 тысяч долларов. Политик заявил, что этот человек публично расскажет о предложении неправомерной выгоды, передает УП в среду, 23 октября.
 
 
"Завтра на 1+1 меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов", - сказал Арахамия.
 
Как известно, в Слуге народа ведут переговоры с госведомствами, чтобы организовать массовую проверку на полиграфе своих нардепов из финансового комитета, которых и подозревают в коррупции.
 
Ранее в СМИ поятвилась информация, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет известный нардеп Александр Дубинский. 
 
По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.
 
В САП отметили, что уголовное производство открыто с целью проверки появившейся в СМИ информации относительно возможного коррупционного преступления нардепами.
 
В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.
 
Кроме того, детектор лжи в прямом эфире намерен пройти глава фракции Слуга народа Давид Арахамия вместе с нардепом Александром Дубинским.
 

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Источник: korrespondent.net
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