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23. 10. 2019

Под Одессой при взрыве пострадали трое курсантов – СМИ

В пригороде Одессы трое курсантов Военной академии получили телесные повреждения в результате взрыва боеприпаса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудника вуза в среду, 23 октября.

По его данным, инцидент произошел на военном полигоне в Чабанке в понедельник, 21 октября.

"Трое парней, 1998-2000 годов рождения, травмировались при взрыве, насколько мне известно, гранаты. Потерпевших доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает", – уточнили в академии.

По предварительным данным, курсанты якобы нашли боеприпас на полигоне. По другой информации – потерпевшие якобы "перекладывали боеприпас".

По сведениям источника, расследование проводят специалисты территориального подразделения ГБР, расположенного в Николаеве, процессуальное руководство – военная прокуратура Одесского гарнизона.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ч.2 ст.414 УК Украины).

Официально в правоохранительных органах случившееся пока не комментируют.

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв гранаты, в результате которого двое мужчин погибли, девушка получила ранения. Позже стало известно, в результате взрыва погиб бывший морской пехотинец Виктор Дегтярев "Купол".

Также сообщалось, что в Черкасской области изъяли партию боеприпасов из зоны ООС.

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Источник: korrespondent.net
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