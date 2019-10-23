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23. 10. 2019

Назван объем невыплаченных пенсий жителям Донбасса

Задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса сотсавляет около 33,6 миллиардов гривен. Об этом заявила в среду, 23 октября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"На 1 сентября 2019 года 259,6 тыс. временно перемещенных лиц не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8,097 млрд гривен", - отметила омбудсмен.

По ее словам, это связано, в том числе, с отсутствием соответствующего порядка выплат, который до этого времени не утвержден правительством. Денисова отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысяч гривен.

Кроме того, она привела частичные данные по долгам пенсионерам, проживающим в "ЛДНР".

"Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд гривен", - сообщает Денисова. 

Она добавила, что соответствующие предложения по усовершенствованию законодательства страны были внесены омбудсменом на рассмотрение премьер-министра Алексея Гончарука.

В феврале бывший представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук заявлял, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн за четыре года.

По данным ООН на март 2019 года, в результате конфликта на Донбассе доступ к пенсиям потеряли 700 тысяч жителей региона.

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Источник: korrespondent.net
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