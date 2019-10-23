Водительские права в смартфоне: Кабмин запускает эксперимент

В Украине проведут эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений и техпаспортов (для владельцев автомобиля). Соответствующее постановление принял Кабинет министров, сообщил министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в среду, 23 октября.

"Скоро можно будет ездить без пластика. Чтобы вы понимали, только в этом году штрафов за забытый документ было более чем на 71 млн грн (более 160 тысяч водителей). В прошлом - штрафов на более 80 млн", - написал Федоров в Facebook.

Электронные водительские права будут реализованы через мобильное приложение Дія (государственные услуги онлайн).

"После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение Дія, каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости. Уже вскоре услуга заработает в тестовом режиме и водителям не нужно будет тратить кучу времени и портить свои нервы", - говорится в сообщении Алексея Гончарука в Facebook.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с нынешними пластиковыми.

"Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", - говорится на сайте МВД.

Министр добавил, что также готовится проект закона с изменением процесса регистрации транспортных средств. Он будет предусматривать максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Напомним, Федоров заявлял, что в Кабмине намерены в течение двух - трех лет перевести 50 наиболее востребованных услуг государства в онлайн-режим.

Ранее сообщалось, что команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

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Источник: korrespondent.net