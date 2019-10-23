Стало известно, как "слуг народа" на полиграфе будут проверять

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия высказал уверенность, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.

По его словам, проверок депуаттов на детекторе лжи будет два: "один сегодня - показательный, второй - один для всех", чтобы не было инсинуаций, пишет УП.

"Я вообще не хотел, чтобы это было как сейчас: вся страна видит, как мы проходим полиграф. Мы хотели внутреннее обсуждение, потом господин Лещенко или кто-то об этом написал - и начали какие-то интриги, скандалы, расследования. Это такое интимное дело внутри фракции - мы хотели сами его решить спокойно и не публично. Но если публично - давайте делать это максимально публично ", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по информации СМИ - это еще не значит, что будут основания для подозрений.

"Мы во фракции хотим вернуться в точку ноль, когда нет никаких взаимных обвинений. Мы все проверились - и говорим:" Мы все здоровы, счастливы, давайте продолжим работать дальше ". Если кто-то покажет какие-то риски - вот тогда это будет другая история", - пояснил он.

По словам Арахамии, исключение из фракции - это будет самое легкое из возможных наказаний.

"Там 4 или 5 вопросов: получали вознаграждение от любой версии законопроекта, или вас кто-то как-то вызвал ... Чтобы просто все эти вопросы и инсинуации которые в публичном пространстве озвучены, чтобы мы их фактически умножили на ноль", - добавил Арахамия.

Проверкой займется частный "известный полигрофолог", который придет на Грушевского.

Арахамия отметил, что "детектор лжи" еще не имеет в Украине юридической силы, но он показывает только 2-3% погрешности.

Ранее в СМИ поятвилась информация, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет известный нардеп Александр Дубинский. В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

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Источник: korrespondent.net