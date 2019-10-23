Озвучены прогнозы курса гривны на следующий год

В госбюджете на 2020 год Кабинет министров предусматривает два курса гривни к доллару: 27 грн за долл и 24,8 грн за долл. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду, 23 октября.

"Курс гривни к доллару в консервативном прогнозе на следующий год заложен 27 грн за долл, по сравнению с предварительным 28,2 грн за долл, а в оптимистическом - 24,8 грн за долл", - сказал Гончарук.

Гончарук подчеркнул, что чем быстрее будет расти экономика, тем крепче будет гривня. При этом Гончарук отметил, что реалистичным остается рост экономики в пределах 5%. Консервативная оценка правительства предусматривает рост ВВП за 3 года на 12%, оптимистическая - на 17,8%

Консервативный вариант макропрогноза предполагает рост ВВП в 2020 году на уровне 3,7%, а оптимистический - 4,8%.

"По консервативному сценарию Министерство экономики по сути повторило прогноз Всемирного банка", - сказал Гончарук.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в ближайшие пять лет экономика Украины вырастет на 40%.

Рост экономики на 40% за 5 лет. Реально или нет?

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Источник: korrespondent.net