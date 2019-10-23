Гончарук заявил об угрозе отключения тепла в ряде городов

Если контракт на транзит газа из России не будет продлен на 2020 года, то несколько городов в Украине могут остаться без отопления. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в Киеве в среду, 23 октября.

По его словам, сейчас правительство прорабатывает сценарии, если контракт с Россией не будет продолжен.

"В случае если прекратится транзит газа в Европу, наших запасов достаточно, чтобы обеспечить отопление. Но из-за особенности работы ГТС у нескольких небольших городов могут быть временные проблемы с отоплением", – сообщил Гончарук.

Он заверил, что власти знают об этом и "наперед думают", поэтому "никаких внештатных историй у нас не будет".

Премьер отметил роль угольной генерации, в частности Центрэнерго, в условиях подготовки к отопительному сезону и вынужденного переноса на три месяца запуска первого блока Хмельницкой АЭС.

"Нам очень важно максимально увеличить мощность Центрэнерго как крупного угольного генератора. Мы над этим активно работаем. Важно, чтобы максимум наших энергогенерирующих компаний и предприятий этой зимой были в максимальной боевой готовности – в хорошем смысле", – сказал Гончарук.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, кроме двух городов – Смила и Новый Раздел. Там, по его словам, отопительный сезон может начаться на несколько дней позже.

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Источник: korrespondent.net