Суд разрешил ГБР проверить редакционные материалы Схем

Следователи ГБР получили разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы Схемы: коррупция в деталях. Соответствующее решение вынес Печерский райсуд Киева, сообщает Радио Свобода в среду, 23 октября.

Журналисты программы готовили расследования Mr. Petro Incognito - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в января 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой.

Следователи также получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных - графика работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства ГБР относительно вероятной "незаконной переправки лиц" - в частности, бывшего президента - через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

Срок действия постановления - месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, "имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов".

Журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда,

весь отснятый материал;

информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи;

возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

Журналисты Схем считают, что объем затребованных ГБР данных является чрезмерным.

"Поскольку ведомство расследует возможное превышение полномочий экс-президентом Петром Порошенко, непонятно, как в официальном установлении этого факта могут помочь учеты рабочего времени журналистов, операторов и водителей программы, их зарплаты и внутренняя коммуникация", - говорится в заявлении редакции программы расследований.

Напоним, что с начала года в Украине более 50 раз нападали на журналистов. Чаще всего жертвами физической агрессии становились журналисты в Киеве и Одессе, утверждают в НСЖУ.

Сообщалось, что у Зеленского создали Совет по свободе слова и защите журналистов. Также был избран временный состав совета по свободе слова и защите журналистов при президенте Украины.

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Источник: korrespondent.net