"От винта!" Стартовал всеукраинской конкурс "Авиатор 2020" с поездкой в Лондон

За годы проведения он объединил около 30 тысяч студентов авиационных специальностей, а 600 победителей конкурса стали гостями международных авиасалонов − Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании, ознакомились с достижениями отрасли и передовым опытом ведущих компаний.

С приветственными словами к будущим конкурсантам обратился Президент благотворительного Фонда Борис Викторович Колесников. "Наш "Авиатор" – важное и знаковое событие для студентов-авиаторов и преподавателей, содействие подготовке грамотных специалистов и реальный вклад в будущее украинской авиации. После регистрации для тысяч студентов начнется проверка знаний и навыков, тест на инженерное мышление и профессиональную подготовку. Участие в конкурсе дарит ребятам новые знакомства, дает уверенность в себе и мощную мотивацию для дальнейшего развития. Многие наши конкурсанты уже сотрудничают с ведущими мировыми производителями, в том числе Boeing, Airbus и ГП "Антонов". Недавно исполнилось 60 лет с момента начала производства всемирно признанной модели АН-24. В свое время самолет был одним из самых выпускаемых в мире. Это все – творческий талант антоновцев, и хотелось, чтобы наша молодежь оставалась в Украине, брала пример с авиационной элиты, которая трудится на "Антонове", – говорит Борис Колесников.

Организаторы конкурса приглашают к участию студентов технических и авиационных специальностей, а также молодых специалистов до 25 лет. Зарегистрироваться и ознакомиться с правилами "Авиатора 2020" можно на сайте Фонда. Подать заявку можно до 8 декабря. В этом сезоне конкурс пройдет в четыре отборочные этапа: проверка знаний по точным наукам (декабрь, 2019); тестирование по техническому английскому (февраль, 2020); решение бизнес-кейса (март, 2020); презентация и защита собственных стартапов (апрель, 2020).

Победителей конкурса определит экспертное жюри, которое возглавляет известный авиаконструктор Дмитрий Кива. Оценивать работы финалистов будут: Антон Волов, выпускник Гарвардского университета, обладатель стипендии "Будущие лидеры в транспорте" Eno Center for Transportation (США); эксперт авиационной отрасли Александр Черепанов; руководитель департамента по академическим связям "Прогресстех-Украина" Максим Гладский; директор представительства Emirates в Украине Евгений Иванов.

"Поздравляю будущих конкурсантов со стартом "Авиатора", желаю всем удачи и победы. Конкурс требует от участников упорного труда, комплексной подготовки, инженерного мышления и специальных знаний. Все эти необходимые качества помогает развивать "Авиатор". Меня очень радует готовность ребят к конкурентной борьбе, к диалогу с нами. Благодаря конкурсу студенты формируют профессиональное сообщество, приобщаются к практической стороне профессии и получают опыт, который применят в украинской авиационной отрасли", − рассказывает член жюри Евгений Иванов.

Фонд Бориса Колесникова организует для победителей конкурса поездку на Международный отраслевой салон Фарнборо в Лондон. За несколько дней ребята ознакомятся с достижениями авиационной отрасли, увидят новейшие летательные аппараты и авиашоу, пообщаются с инженерами и разработчиками, посетят стенды и павильоны ведущих авиаконцернов.

Напомним, "Авиатор 2019" объединил 8 500 студентов из 50 украинских вузов. Летом 2019 года 100 победителей конкурса стали гостями крупнейшего авиакосмического салона Ле Бурже в Париже.

Источник: korrespondent.net