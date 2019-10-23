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23. 10. 2019

Один из "слуг народа" заявил, что прошел проверку на полиграфе

Один из народных депутатов фракции Слуга народа - Александр Качура – в среду, 23 октября, уже прошел проверку на полиграфе. Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Качура прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе.

"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была (инициатива - ред.). Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди со Слуги народа демонстрируют полную интригу", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня президент Зеленский отреагировал на скандал со "слугами народа" о возможном получении взяток при принятии решения о законопроекте в комитете ВР. Он заявил, что все члены парламентского комитета по вопросам финансов должны пройти проверку на полиграфе.

Одна из членов финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что организует прохождение полиграфа для себя и своих коллег прямо в стенах Рады. 

Всех на полиграф. Коррупция в Слуге Народа

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Источник: korrespondent.net
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