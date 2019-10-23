СБУ вывезла бывшего сепаратиста из "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе специальной операции вывели на подконтрольную Украине территорию бывшего сепаратиста, который предоставил информацию о деятельности силового блока "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 23 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой "4-й ОМБр 2 АК "народной милиции ЛНР". Не получив обещанных денег и разочаровавшись в идеях "молодой республики", он вскоре покинул сепаратистов.

Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории. А позже выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить показания украинским правоохранителям.

В СБУ провели тщательную проверку и установили, что этот гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против Украины.

По решению суда бывшего сепаратиста освободили от уголовной ответственности по статье о создании террористической группы или организации (ч.2 ст.258-3 УК Украины).

Ранее контрразведчики СБУ провели в Луганской области спецоперацию, по результатам которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали сепаратиста "ЛНР". Он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Также стало известно, что три сепаратиста "ДНР" получили по девять лет тюрьмы. Суд признал задержанных виновными в совершении преступления по статье об участии в террористической деятельности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net