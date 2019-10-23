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23. 10. 2019

Газета Рады Голос Украины также прекратит публикацию законов

Издание Верховной Рады Голос Украины также не будет публиковать законы и нормативные акты, как и газета правительства Урядовый курьер, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет 23 октября в Facebook.
 
Он завил, что правительство предлагает публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах и утвердило соответствующий законопроект в среду. 
 
"Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма...Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке", - заявил Дубилет.
 
По его словам, после того, как Рада примет закон об отмене обязательной публикации нормативных актов, будет обсуждение с обществом о дальнейшей судьбе этих двух печатных изданий.
 
Политик инициировал такой законопроект после того, как типография перенесла по собственному усмотрению печать принятого Радой закона, которого правительство очень ожидало и подготовило под него комплекс мероприятий. 
 
"Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз", - отметил министр Кабмина.
 
Напомним, Кабмин намерен прекратить печатать законы в Урядовом курьере.
 
Также сообщалось, что Кабмин передал в парламент изменения в госбюджет-2020.

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Источник: korrespondent.net
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