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23. 10. 2019

Похищение младенца под Киевом: стали известны мотивы

Женщина похитила младенца в поселке Коцюбинское Киевской области, потому что она не может иметь собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации Служба розыска детей в среду, 23 октября.

"Она (похитительница - ред.) призналась, что действительно умышленно похитила ребенка и привезла его домой. Планировала воспитывать, как собственного, и обмануть мужа, который временно в другой стране, что это их ребенок. На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиции понадобилось пять часов, чтобы найти ребенка и задержать похитительницу.

Напомним, сегодня под Киевом злоумышленница втерлась в доверие женщине из малообеспеченной семьи и похитила младенца. Полиция объявила план перехват.

Позже стало известно, что правоохранители нашли авто, на котором злоумышленники увезли ребенка. СМИ узнали, что позже также нашли и младенца.

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Источник: korrespondent.net
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