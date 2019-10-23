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23. 10. 2019

Кабмин уволил главу Госпродпотребслужбы

Кабинет министров уволил с должностей глав Госпродпотребслужбы, Укрспирта и Аграрного фонда. Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в среду, 23 октября.

Уволен глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук. Службу временно возглавила Ольга Шевченко, но Кабмин планирует объявить конкурс. Кроме того, уволен председатель правления ОАО Аграрный фонд Андрей Радченко.

"Укрспирт. Действующий исполняющий обязанности (врио директора госкомпании был Юрий Лучечко - ред.) прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - написал Милованов.

Напомним, ранее в Минэкономики заявили, что приватизация Укрспирта может принести в бюджет 6-7 млрд. За десять лет производство спирта на предприятии сократилось в четыре раза, а доля нелегального рынка спирта значительно выросла.

Также появились первые подробности большой приватизации. ФГИ согласовал с министром экономики советников по приватизации для пяти предприятий. Также в Минэкономики предложили список из 800 госпредприятий на приватизацию.

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Источник: korrespondent.net
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