На Донбассе за день 16 обстрелов

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 23 октября.
Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и БМП.
Обстрелы фиксировались вблизи Павлополя (дважды), Водяного, Пищевика (дважды), Песков (дважды), Лебединского (дважды), Тарамчука, Старогнатовки, Зайцево, Луганского (трижды) и Крымского.
Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 24 раза открывали огонь на Донбассе. Тогда один боец ВСУ погиб и еще трое были ранены.
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Источник: korrespondent.net
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