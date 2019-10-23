В результате сильных дождей в испанской провинции Каталония произошло наводнение, в результате которого погиб один человек и еще две пропали без вести. Об этом сообщает Le Figaro в среду, 23 октября.

Проливные дожди накрыли Каталонию сегодня ночью. Более 40 дорог были перерезаны наводнениями и оползнями, а также несколько железных дорог и почти 25 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.

Мертвое тело мужчины, пропавшего в ночь на вторник в селе Аренис де Мунт, было обнаружено на рассвете на пляже в 40 километрах к северу от Барселоны.

Пожарные также объявили, что ищут двух пропавших без вести, которые находились в бунгало, смытых водой в Вилаверде, в 30 км от Таррагоны.

Cмотрите фотогалерею: В Каталонии произошло наводнение, есть жертвы

Ранее в сентябре из-за наводнения на юго-востоке Испании погибли пять человек. Оно затронуло регионы Валенсия, Мурсия и восточную часть Андалусии. Властям пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.

А в северных штатах Индии за несколько суток погибли 127 человек в результате вызванных мощными муссонными ливнями наводнений и оползней.

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Источник: korrespondent.net