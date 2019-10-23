Король Таиланда Маха Вачиралонгкон поразил мир своим неожиданным решением, лишив свою официальную фаворитку всех званий и титулов через несколько месяцев после того, как ими ее наградил. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Стремление к абсолютисткой монархии

Маха Вачиралонгкон занял престол в октябре 2016 года, став на тот момент старейшим по возрасту принцем, принявшим королевский титул - на тот момент ему было 63 года. Он получил титул короля Рамы X, продолжив династию Чакри, которая начала свое правление в 1782 году.

Его отец, предыдущий монарх Пхумипон Адульядет занял королевский трон в 1946 году и 19 переворотов не смогли его свергнуть. Он правил 70 лет.

Весной этого года король женился на Сининат Вонгваджирапакди. Ранее король был трижды женат и разводился. От предыдущих жен у него семеро детей.

Cмотрите фотогалерею: Нелояльна. Король Таиланда лишил фаворитку титулов

Его четвертая супруга 1978 года рождения прежде она работала стюардессой в авиакомпании Thai Airways.

В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи Маха Вачиралонгкорна, который на тот момент был наследным принцем.

Затем девушка стала командиром отдела специальных операций Королевской гвардии. В декабре 2016 года ее повысили до звания генерала армии. Она также является профессиональной летчицей.

Супругу монарха нарекли королевой Сутхидой и наделили правом на все преимущества, которые даруют королевское звание и статус члена королевской семьи.

Сининат Вонгваджирапакди получила титул консорта в июле. Фаворитка с официальным статусом появилась у короля Таиланда впервые за почти 100 лет.

В августе королевский дворец Таиланда опубликовал редкие фото Сининат. Сайт, на котором выложили фотографии, из-за большого количества посетителей вскоре оказался недоступен.

В заявлении дворца говорилось, что король распорядился написать официальную королевскую биографию Сининат.

Cмотрите фотогалерею: Нелояльна. Король Таиланда лишил фаворитку титулов

21 октября стало известно, что Маха Вачиралонгкорн отобрал у своей официальной фаворитки 34-летней Сининат Вонгваджирапакди титул консорта и воинские регалии.

Причиной такого решения, объявила пресс-служба королевского двора, было допущенное фавориткой нарушение кодекса поведения для придворных и "нелояльность к королю".

В официальном заявлении королевского двора говорится, что генерал-майор Сининат Вонгваджирапакди "была слишком амбициозна и пыталась возвыситься до положения королевы" и "такое поведение королевского консорта было расценено как знак неуважения".

Фотографии, которые дворец опубликовал вместе с биографией Сининат, теперь удалены с официального вебсайта.

Профессор истории и таистики Корнеллского университета Тамара Лус говорит, что в деле сложно разобраться из-за недостатка информации.

"В любой похожей ситуации существует система закулисного покровительства. Сининат, скорее всего, была частью этой системы, но сделала что-то, что не очень хорошо для нее закончилось", - говорит профессор в комментарии BBC News, намекая на возможное наличие различных групп влияния при дворе.

Он считает заявление двора началом современной абсолютисткой монархии в Таиланде. Так, Вачиралонгкорн в начале этого года он перевел под свое непосредственное командование два важнейших армейских подразделения Бангкока, сосредоточив в своих руках беспрецедентную в истории современного Таиланда концентрацию военной власти.

Что будет дальше с Сининат эксперты не могут предположить, но заявляя о низложении своего консорта в жесткой и грубой форме, король стремится легализировать ее наказание.

Вачиралонгкон не первый раз удивляет мир своим поведением. Так, в 2016 году прибыл в аэропорт Мюнхена в коротком топе, босоножках и с белым пуделем на руках.

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Источник: korrespondent.net