Стрельба в Амстердаме: один погибший, один тяжело раненый

На западе Амстердама в Нидерландах возле итальянского ресторана открыли стрельбу. Об этом сообщает De Volkskrant в среду, 23 октября.

В результате стрельбы погиб один человек, другой получил тяжелые ранения. Инцидент произошел незадолго до 16.00 на людной площади.

Полиция прибыла на место происшествия практически сразу и смогла перехватить автомобиль вероятного нападавшего за несколько сотен метров от места происшествия. Подозреваемого задержали после нескольких предупредительных выстрелов.

Причины и обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Правоохранители просят очевидцев в случае возможности предоставить необходимую информацию.

По данным СМИ, жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана.

Напомним, что ранее во время перестрелки в России погибли пять человек. Конфликт между жителями хутора из-за участков для выпаса скота перерос в стрельбу, в результате чего пять человек погибли, двое выжили.

Также сообщалось, что под Киевом расстреляли водителя. Автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.

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Источник: korrespondent.net