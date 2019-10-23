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23. 10. 2019

Израильский беспилотник разбился в Ливане

В среду утром израильский военный беспилотник потерпел крушение на территории Ливана, в районе израильско-ливанской границы. Об этом сообщает армия обороны Израиля 23 октября в Twitter.

Указано, что беспилотник разбился в ходе "очередной операции по обеспечению безопасности границы", не уточнив причину аварии. Он добавил, что беспилотник упал в Ливане, вблизи границы между Израилем и Ливаном.

В свою очередь телеканал Аль-Манар ливанского движения Хезболла сообщает, что беспилотник был перехвачен во время его пролета над населенным пунктом Кфаркила на юге Ливана. Якобы местный житель сбил дрон из охотничьего ружья.

Фото: Аль-Манар 
 

Ранее в сентябре на юге Ливана отряды группировки Хезболла сбили беспилотник Израиля. В армии обороны Израиля подтвердили потерю дрона, но утверждали, что он разбился из-за технической неисправности.

Такжес СМИ сообщали, что израильская авиация воспользовалась началом турецкой военной операции против сил сирийских курдов и скрытно нанесла удары по территории Сирии.

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Источник: korrespondent.net
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