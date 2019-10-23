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23. 10. 2019

Епифаний встретился с Помпео в США

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний провел встречу с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте ПЦУ в среду, 23 октября.

Отмечается, что в ходе встречи было привлечено внимание к вызовам, с которыми сталкивается Православная церковь Украины.

"Митрополит Епифаний рассказал о позорной ситуации, которая сложилась со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма. В этом контексте отмечено необходимость продолжения давления на Кремль с целью прекращения российской агрессии, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

В свою очередь Помпео подчеркнул, что США защищали, и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором.

Cмотрите фотогалерею: Епифаний встретился с Помпео в США

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний получил премию за защиту прав человека во время поездки в США. Ему вручили премию Athenagoras Human Rights Award на церемонии в Нью-Йорке.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

В тот же день в РПЦ заявили о подрыве единства православия из-за "украинского раскола".

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Источник: korrespondent.net
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