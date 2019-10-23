В Сумах открыли памятник Ярославу Мудрому

В Сумах 23 октября открыли четырехметровый памятник князю Ярославу Мудрому, он установлен в сквере напротив Ильинской церкви. Об этом говорится на сайте горсовета.
Памятник изготовлен из бетона, его создал скульптор Руслан Торяник. Все работы по созданию памятника и проведение благоустройства осуществлялись за средства меценатов.
Памятник освятил архиепископ Сумской и Ахтырский Мефодий из Православной церкви Украины.
Ранее в бельгийском городе Арлон открыли памятник дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне.
Под Киевом открыли памятник Скрябину
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Источник: korrespondent.net
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