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23. 10. 2019

Львовский мусор тайком выбросили в Тернопольской области

В Тернопольской области несанкционированно сбросили 10 грузовиков мусора из Львова, сообщили в пресс-службе Бережанского городского совета, инцидент произошел в ночь на 23 октября. 

Неизвестные лица путем повреждения замка и снятия шлагбаума завезли ориентировочно 10 грузовых автомобилей с мусором на территорию свалки вблизи с. Павлов.

В мусоре были обнаружены квитанции и документация из Львова. Об этом руководству горсовета Бережаны сообщил сторож компании, которая курирует свалку.

В настоящее время ищут свидетелей, которые видели колонну и могут помочь найти тех, кто несанкционированно сбросил мусор на Тернопольщине.

Как известно, в 2017 году на улицах Львова накопилось 11 тысяч тонн отходов. Львовский мусор находили во многих областях Украины. Власти города просили Кабмин признать Львов зоной экологического бедствия из-за проблем с вывозом мусора.

В Житомирской области нашли 90 тонн мусора из Львова

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Источник: korrespondent.net
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