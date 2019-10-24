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24. 10. 2019

В Сети "всплыло" обращение артистов хора Веревки к россиянам

В интернете на YouTube-канале "Свобода слова" появилось видео, на котором артисты хора им. Веревки обращаются к россиянам.

На камеру артисты хора рассказывают, что у них есть родственники в России. Некоторые участники родились на Донбассе.

"Я считаю, что искусство обладает такой могучей силой единения людей, потому что оно направлено на эмоциональное восприятие и оно очищает душу человека", - отметил худрук хора Анатолий Авдиевский.

Он добавил, что противостояния между россиянами и украинцами никогда не было, а мир можно достигнуть только лишь путем переговоров. 

Судя по количеству негативных комментариев под роликом, обращение артистов не оценили пользователи Сети, что заметно также по соотношению лайков и дизлайков.

Отметим, что точная дата записи обращения неизвестна, в комментариях утверждают, что это может быть 2014 год, так как тогдашний руководитель хора Анатолий Авдиевский, присутствующий на видео, умер в 2016 году.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала в день рождения Валерии Гонтаревой.

Позже стало известно, что этот номер очень понравился бизнесмену Игорю Коломойскому.

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Источник: korrespondent.net
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