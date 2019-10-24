Загрязнение воздуха: в Кабмине рассказали о ситуации в регионах

В Кабинете министров рассказали об экологической ситуации и причинах загрязнения воздуха в регионах. Об этом сообщается на сайте правительства 23 октября вечером.

Кабмин, ссылаясь на данные Гидрометцентра, заявляет, что состояние воздуха в стране соответствует допустимым показателям, присущим этому времени года. При этом там констатировали, что воздух в украинских городах не является чистым и безопасным.

"Гидрометцентр фиксирует значительные выбросы в воздух в промышленных городах, в частности в Мариуполе, Днепре, Каменском и Запорожье. Основным источником загрязнения являются выбросы предприятий, а в других городах - автомобильный транспорт", - сказано в сообщении.

В пяти областях, заявляют чиновники, сейчас тушат шесть очагов тления торфа. Это касается Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областей. К ликвидации пожаров привлекли почти 80 спасателей и 26 единиц техники.

Что касается решения экологической проблемы, то в Кабмине заявили о намерении делать это комплексно. Так, хотят наладить систему автофиксации опасных выбросов на предприятиях с онлайн-доступом к ней; усилить контроль за соблюдением эко-законодательства; развивать общественный транспорт для борьбы с автомобильными выбросами.

Украинцев в правительстве призвали не сжигать сухие листья и напомнили о штрафах за это нарушение: 340-1360 гривень для граждан и 850-1700 - для должностных лиц.

Напомним, что ранее уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в десять раз. Жителям некоторых районов столицы Украины советуют сидеть дома из-за беспрецедентно грязного воздуха.

Специалисты из КГГА заявили, что загрязнение воздуха в столице связано с тем, что в частных секторах люди сжигают большое количество опавших листьев. Ситуация усугубляется отсутствием ветра.

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Источник: korrespondent.net